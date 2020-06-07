Справа Стерненка: активіста викликають до СБУ для вручення підозри

Сергій Стерненко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n139393-sprava-sternenka-aktyvista-vyklykaut-do-sbu-dlya-vruchennya-pidozry.html

Ракурс

Сергія Стерненка, колишнього лідера одеського «Правого сектору», викликають до СБУ на 10.00 9 червня для вручення підозри за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Стерненко про це повідомив сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Мені підготували повідомлення про підозру за самозахист. Вже офіційно, — заявив Стерненко.

Активіст зазначив, що надіслав слідчому відповідь, в якій вказав, що у вказаний час не може з’явитися з «об'єктивних причин»: виклик отримано за два дні до дати, на яку його викликають, в той час як ст. 135 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що повістка має надійти щонайменше за три дні.

За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватись до вручення підозри та залучити захисників, — наголосив Стерненко. — Тому якщо їм потрібно, щоб я з’явився, нехай викликають на іншу дату, щоб я міг належним чином реалізувати своє право на захист.

У першій половині 2018 року на Стерненка було здійснено кілька нападів. Під час одного з них, 24 травня 2018 року, Стерненко завдав смертельного поранення нападникові. Сам він тоді дістав пошкодження руки та забій голови.

18 травня цього року СБУ, куди Стерненко прийшов для проведення слідчих дій, визнала активіста потерпілим у справі про напад на нього. Однак тоді Стерненко заявив, що його викликали для вручення підозри у вчиненні навмисного вбивства, проте через суспільний резонанс відмовилися оголошувати звинувачення.

Нагадаємо, у Києві 18 травня під будівлею СБУ відбулася акція протесту проти дій правоохоронців щодо Стерненка.