Дело Стерненко: активиста вызывают в СБУ для вручения подозрения

Сергей Стерненко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n139393-delo-sternenko-aktivista-vyzyvaut-v-sbu-dlya-vrucheniya-podozreniya.html

Ракурс

Сергея Стерненко, бывшего лидера одесского «Правого сектора», вызывают в СБУ на 10.00 9 июня для вручения подозрения по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Стерненко об этом сообщил сегодня на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально, — заявил Стерненко.

Активист отметил, что направил следователю ответ, в котором указал, что в указанное время не может явиться из-за «объективных причин»: вызов получен за два дня до даты, на которую его вызывают, в то время как ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины предусматривает, что повестка должна поступить не менее чем за три дня.

За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников, — отметил Стерненко. — Поэтому если им нужно, чтобы я явился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту.

В первой половине 2018 года на Стерненко были осуществлены несколько нападений. Во время одного из них, 24 мая 2018 года, Стерненко нанес смертельное ранение нападавшему. Сам он тогда получил повреждения руки и ушиб головы.

18 мая этого года СБУ, куда Стерненко пришел для проведения следственных действий, признала активиста потерпевшим по делу о нападении на него. Тогда Стерненко заявлял, что его вызвали для вручения подозрению в совершении умышленного убийства, однако из-за общественного резонанса отказались объявлять обвинение.

Напомним, в Киеве 18 мая у здания СБУ состоялась акция протеста против действий правоохранителей в отношении Стерненко.