Андрей Шевченко, фото: Oleg Dubyna

https://racurs.ua/n139392-shevchenko-prodlili-kontrakt-so-sbornoy-ukrainy-po-futbolu.html

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Андрею Шевченко, главному тренеру сборной Украины по футболу, решили продлить контракт до 31 декабря 2022 года.

Исполком Украинская ассоциация футбола (УАФ) сегодня проголосовал за такое решение. Об этом президент УАФ Андрей Павелко заявил во время сегодняшнего брифинга, сообщает издание «UA Футбол».

Таким образом, Шевченко сможет остаться на этом посту до завершения Чемпионата мира по футболу 2022 года, который должен состояться в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

Шевченко, со своей стороны, заявил, что он и его тренерский штаб уже изучают этот контракт и планируют его в ближайшее время подписать.

Договоренности уже есть, — отметил Шевченко.

Андрей Шевченко возглавил украинскую сборную по футболу в июле 2016 года. Под его руководством сборная вышла на Евро-2020, а также пробилась в группу «A» Лиги наций.

Напомним, в конце мая возобновились футбольные матчи украинской Премьер-лиги. В частности, 31 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве встретились извечные соперники «Динамо» и «Шахтер».