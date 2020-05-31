«Шахтер» нанес поражение «Динамо». Фото: dynamo.kiev.ua

https://racurs.ua/n139045-dinamo-posle-porajeniya-shahteru-okazalos-na-4-meste-v-turnirnoy-tablice.html

Ракурс

Футбол вышел из карантина в Украине и на этих выходных состоялись матчи 24-го тура украинской Премьер-лиги. Сегодня, 31 мая, на НСК «Олимпийский» встретились извечные соперники «Динамо» и «Шахтер». Донецким футболистам удалось победить своих оппонентов из Киева со счетом 3:1.

Хотя матч проходил при пустых трибунах, но на поле бушевали страсти.

Уже на 19 минуте встречи динамовец Сергей Сидорчук «распечатал» ворота горняков роскошным ударом от штанги. Но после просмотра видеоповтора было установлено, что защитник «Динамо» Денис Попов нарушил правила, зацепив рукой лицо игрока «Шахтера» Тараса Степаненко. Динамовец получил желтую карточку, а гол не был засчитан.

«Динамо» все же удалось на 38 минуте открыть счет. Гол на счету Виталия Буяльского, который головой положил мяч в угол ворот «Шахтера» после передачи Георгия Цитаишвили.

Но уже через минуту Марлос сравнял счет, а еще через 29 минут опытный легионер оформил дубль.

Заключительную точку в игре поставил Маркос Антонио, который на 74 минуте вкатил в ворота киевлян третий мяч.

По итогам 24-го тура «Шахтер» укрепил лидерство в турнирной таблице, а «Динамо» оказалось на четвертой позиции. Перед «Динамо» расположились «Заря» и «Десна».

Как ранее писал «Ракурс», Министерство здравоохранения Украины разрешило с 30 мая возобновить матчи в Премьер-лиге.