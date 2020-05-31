«Шахтар» завдав поразки «Динамо». Фото: dynamo.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n139045-dynamo-pislya-porazky-shahtaru-opynylosya-na-chetvertomu-misci-v-turnirniy-tablyci.html

Ракурс

Футбол вийшов із карантину в Україні і на цих вихідних відбулися матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги. Сьогодні, 31 травня, на НСК «Олімпійський» зустрілися одвічні суперники «Динамо» і «Шахтар». Донецьким футболістам вдалося перемогти своїх опонентів із Києва з рахунком 3:1.

Хоча підчас матчу трибуни стадіону були порожніми, на полі вирували пристрасті.

Уже на 19 хвилині зустрічі динамівець Сергій Сидорчук «розпечатав» ворота гірників розкішним ударом від штанги. Але після перегляду відеоповтору було встановлено, що захисник «Динамо» Денис Попов порушив правила, зачепивши рукою обличчя гравця «Шахтаря» Тараса Степаненка. Динамівець отримав жовту картку, а гол не було зараховано.

«Динамо» все ж вдалося на 38 хвилині відкрити рахунок. Гол на рахунку Віталія Буяльського, який головою поклав м’яч у кут воріт «Шахтаря» після передачі Георгія Цітаішвілі.

Але вже через хвилину Марлос зрівняв рахунок, а ще через 29 хвилин досвідчений легіонер оформив дубль.

Заключну крапку в грі поставив Маркос Антоніо, який на 74 хвилині вкотив до воріт киян третього м’яча.

За підсумками 24-го туру «Шахтар» зміцнив лідерство у турнірній таблиці, а «Динамо» опинилося на четвертій позиції. Перед «Динамо» розташувалися «Зоря» і «Десна».

Як раніше писав «Ракурс», Міністерство охорони здоров’я України дозволило з 30 травня відновити матчі в Прем'єр-лізі.