Авіакатастрофа МАУ. Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/ua/n139044-aviakatastrofa-mau-iran-vidmovlyaietsya-viddavaty-chorni-skrynky-ukrayini-zmi.html

Ракурс

Авіакатастрофа МАУ розслідується дуже повільно. Пандемія коронавірусу також стала однією з причин затягування розслідування, але й дії Ірану говорять про те, що винуватець трагедії не дуже бажає встановлення усіх причин авіакатастрофи.

Влада Ірану відмовляється відправляти до України «чорні скриньки» збитого літака МАУ, повідомляє іранське видання ISNA.

Видання уточнює, що причиною такого рішення іранський уряд називає затримку відповіді української сторони на пропозицію Ірану.

Також повідомлюється, що самописці з літака, швидше за все, будуть відправлені до Франції.

Як раніше писав «Ракурс», у Міністерстві оборони Ірану вважають, що винним в авіакатастрофі українського пасажирського літака МАУ є оператор ракетної системи, який порушив правила дій із ведення вогню «без отримання дозволу» командування.