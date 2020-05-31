У Білорусі проходять масові пікети на підтримку опозиційних кандидатів у президенти. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n139043-u-bilorusi-prohodyat-masovi-pikety-na-pidtrymku-opozyciynyh-kandydativ-u-prezydenty-foto-video.html

Ракурс

У Білорусі сьогодні, 31 травня, відбулися масові пікети на підтримку опозиційних кандидатів у президенти. Формально на пікетах проходить збір підписів за висунення у президенти Світлани Тихановської (дружини популярного блогера Сергія Тихановського) та інших опозиційних кандидатів.

Опозиційні лідери заявляють, що реєстрація кандидатів малоймовірна, але збір підписів можна використовувати для посилення протестної активності, пише «Радіо Свобода».

У Мінську активісти нарахували понад 2 тис. охочих поставити підписи. Також багатолюдні акції протесту проходять і в інших містах країни.

Протестуючі обурені нещодавнім затриманням Тихановського в Гродно.

У Мінську були затримані троє активістів. Також затримання були в Гродно, Вітебську, Гомелі, Барановичах та інших міста Білорусі.

У Мінську невідомі люди затримали опозиціонера Миколу Статкевича, який прямував до пікету біля Комаровського ринку. За автомобілем, у якому їхав Статкевич, слідував чорний мікроавтобус.

Коли машина із Статкевичем зупинилася на світлофорі, чоловіки у цивільному вийшли з мікроавтобуса, відкрили обидві передні двері і забрали у водія ключі від машини. Після цього відео обривається.