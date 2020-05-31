В Беларуси проходят массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n139043-v-belarusi-prohodyat-massovye-pikety-v-podderjku-oppozicionnyh-kandidatov-na-post-prezidenta-foto.html

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В Беларуси сегодня, 31 мая, прошли массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента. Формально на пикетах проходит сбор подписей за выдвижение в президенты Светланы Тихановской (жены популярного блогера Сергея Тихановского) и других оппозиционных кандидатов.

Оппозиционные лидеры заявляют, что регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности, пишет «Радіо Свобода».

В Минске активисты насчитали более 2 тыс. желающих поставить подписи. Также многолюдные акции протеста проходят и в других городах страны.

Протестующие возмущены недавним задержанием Тихановского в Гродно.

В Минске были задержаны три активиста. Также задержания были в Гродно, Витебске, Гомеле, Барановичах и других города Беларуси.

В Минске неизвестные люди задержали оппозиционера Николая Статкевича, который направлялся к пикету возле Комаровского рынка.

За автомобилем, в котором ехал Статкевич, следовал черный микроавтобус. Когда машина со Статкевичем остановилась на светофоре, мужчины в штатском вышли из микроавтобуса, открыли обе передние двери и забрали у водителя ключи от машины. После этого видео обрывается.