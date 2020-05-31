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Космический корабль SpaceX совершил успешную стыковку с МКС. Фото: РБК-Украина
Есть контакт: космический корабль SpaceX совершил успешную стыковку с МКС (ВИДЕО)https://racurs.ua/n139042-est-kontakt-kosmicheskiy-korabl-spacex-sovershil-uspeshnuu-stykovku-s-mks-video.htmlРакурс
Запуск Crew Dragon, космического корабля компании Илона Маска SpaceX, был осуществлен вчера, а сегодня он успешно состыковался с Международной космической станцией.
Полет и стыковку корабля транслирует NASA в YouTube.
Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли должны переступить порог МКС в 19.45 по киевскому времени.
На станции астронавты должны провести от 30 до 119 суток.
Следует отметить, что с момента запуска корабля до его стыковки с МКС прошло почти 19 часов.
Как ранее писал «Ракурс», корабль Crew Dragon был отправлен в космос лишь со второй попытки. Это первый коммерческий космический корабль, который доставил американцев на МКС.