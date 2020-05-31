Космічний корабель SpaceX здійснив успішне стикування із МКС. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n139042-ie-kontakt-kosmichnyy-korabel-spacex-zdiysnyv-uspishnu-stykovku-z-mks-video.html

Ракурс

Запуск Crew Dragon, космічного корабля компанії Ілона Маска SpaceX, було здійснено вчора, а сьогодні він успішно зістикувався із Міжнародною космічною станцією.

Політ і стикування корабля транслює NASA в YouTube.

Астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі повинні переступити поріг МКС о 19.45 за київським часом.

На станції астронавти повинні провести від 30 до 119 діб.

Слід зазначити, що з моменту запуску корабля до його стикування із МКС пройшло майже 19 годин.

Як раніше писав «Ракурс», корабель Crew Dragon було запущено в космос лише з другої спроби. Це перший комерційний космічний корабель, який доставив американців на МКС.