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Ракурс
Космічний корабель SpaceX здійснив успішне стикування із МКС. Фото: РБК-Україна

Є контакт: космічний корабель SpaceX здійснив успішне стикування із МКС (ВІДЕО)

31 тра 2020, 18:02
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Запуск Crew Dragon, космічного корабля компанії Ілона Маска SpaceX, було здійснено вчора, а сьогодні він успішно зістикувався із Міжнародною космічною станцією.

Політ і стикування корабля транслює NASA в YouTube.

Астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі повинні переступити поріг МКС о 19.45 за київським часом.

На станції астронавти повинні провести від 30 до 119 діб.



Слід зазначити, що з моменту запуску корабля до його стикування із МКС пройшло майже 19 годин.

Як раніше писав «Ракурс», корабель Crew Dragon було запущено в космос лише з другої спроби. Це перший комерційний космічний корабель, який доставив американців на МКС.

Джерело: Ракурс


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