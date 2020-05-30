NASA і SpaceX з другої спроби запускають у космос астронавтів, фото — NASA

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NASA і SpaceX сьогодні запускають астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Це друга спроба почати пілотований політ на космічному кораблі Crew Dragon. У минулу середу запуск відклали через несприятливі погодні умови — дощ та хмарність.

Даг Херлі і Боб Бенкен стартують о 22.22 з майданчика в космічному центрі імені Кеннеді.

Через деякий час після старту Crew Dragon позбудеться першої ступені — ракети Falcon 9, яка повинна приземлитися на баржу, що має назву «Все ще кохаю тебе». Менш як через добу корабель пристикується до американського сегменту МКС. Там астронавти проведуть від одного до декількох місяців, а потім повернуться на Землю на тому ж Crew Dragon.

Капсула Crew Dragon повинна буде приземлитися на узбережжі Флориди.

Новий корабель компанії Ілона Маска вміщує більше людей, ніж російські «Союзи», і знижує ціну запуску астронавтів в космос. Травневий запуск Crew Dragon стане останнім тестом для корабля SpaceX перед тим як NASA схвалить його для регулярної доставки астронавтів на МКС.