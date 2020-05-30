NASA и SpaceX со второй попытки запускают в космос астронавтов, фото — NASA

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Ракурс

NASA и SpaceX сегодня запускают астронавтов на Международную космическую станцию. Это вторая попытка начать пилотируемый полет на космическом корабле Crew Dragon. В минувшую среду запуск отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

Даг Херли и Боб Бенкен стартуют в 22.22 с площадки в космическом центре имени Кеннеди.

Через некоторое время после старта от Crew Dragon отделится первая ступень — ракета Falcon 9, которая должна приземлиться на баржу под названием «Все еще люблю тебя». Менее чем через сутки корабль пристыкуется к американскому сегменту МКС. Там астронавты проведут от одного до нескольких месяцев, а затем вернутся на Землю на том же Crew Dragon.

Капсула Crew Dragon должна будет приземлиться на побережье Флориды.

Новый корабль компании Илона Маска вмещает больше людей, чем российские «Союзы», а также снижает цену запуска астронавтов в космос. Майский запуск Crew Dragon станет последним тестом для корабля SpaceX перед тем как NASA одобрит его для регулярной доставки астронавтов на МКС.