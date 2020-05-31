Авиакатастрофа МАУ. Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/n139044-aviakatastrofa-mau-iran-otkazyvaetsya-otdavat-chernye-yaschiki-ukraine-smi.html

Ракурс

Авиакатастрофа МАУ расследуется очень медленно. Пандемия коронавируса также стала одной из причин затягивания расследования, но и действия Ирана говорят о том, что виновник трагедии не особо желает установления всех причин авиакатастрофы.

Власти Ирана отказываются отправлять в Украину «черные ящики» сбитого самолета МАУ, сообщает иранское издание ISNA.

Издание уточняет, что причиной такого решения иранское правительство называет задержку ответа украинской стороны на предложение Ирана.

Также сообщается, что самописцы с самолета, скорее всего, будут отправлены во Францию.

Как ранее писал «Ракурс», в Министерстве обороны Ирана считают, что виновным в авиакатастрофе украинского пассажирского самолета МАУ является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий по ведению огня «без получения разрешения» командования.