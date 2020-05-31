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Ракурс
Авиакатастрофа МАУ. Фото: Еспресо.TV

Авиакатастрофа МАУ: Иран отказывается отдавать «черные ящики» Украине — СМИ

31 мая 2020, 19:44
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Авиакатастрофа МАУ расследуется очень медленно. Пандемия коронавируса также стала одной из причин затягивания расследования, но и действия Ирана говорят о том, что виновник трагедии не особо желает установления всех причин авиакатастрофы.

Власти Ирана отказываются отправлять в Украину «черные ящики» сбитого самолета МАУ, сообщает иранское издание ISNA.

Издание уточняет, что причиной такого решения иранское правительство называет задержку ответа украинской стороны на предложение Ирана.



Также сообщается, что самописцы с самолета, скорее всего, будут отправлены во Францию.

Как ранее писал «Ракурс», в Министерстве обороны Ирана считают, что виновным в авиакатастрофе украинского пассажирского самолета МАУ является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий по ведению огня «без получения разрешения» командования.


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