Авиакатастрофа МАУ: в Минобороны Ирана назвали виновного в трагедии

Авиакатастрофа МАУ: Тегеран назвал виновного в трагедии. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n138664-aviakatastrofa-mau-tegeran-nazval-vinovnogo-v-tragedii.html

Ракурс

Авиакатастрофа МАУ в Тегеране произошла 8 января, но расследование трагедии приобрело затяжной характер. В Министерстве обороны Ирана считают, что виновным в трагедии является оператор ракетной системы, нарушивший правила действий по ведению огня «без получения разрешения» в сложившихся условиях.

Такой ответ из Министерства обороны Ирана получил на свой запрос бывший иранский депутат Махмуд Садеки, сообщает Radio Farda.

Ответ был подписан министром обороны Ирана, бригадным генералом Амиром Хатами.

По словам Садеки, оператора ракетной системы обвиняют в том, что он не поддерживал связь с командным центром и полагался на «нечеткие сведения» Министерства обороны, принимая решение о запуске ракет.

Садеки уточнил, что хотел получить от министра обороны Ирана объяснения относительно «отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны», что стало причиной ракетного удара по украинскому пассажирскому самолету в небе над Тегераном.

Как известно, самолет Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, упал утром 8 января в результате попадания двух ракет. Погибли 176 человек.

Как ранее писал «Ракурс», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с иранскими властями ведутся переговоры относительно признания Ираном своей вины в авиакатастрофе. Если договориться не получится, то пострадавшие страны будут совместно преследовать Иран везде, где только возможно.