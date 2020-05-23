Авіакатастрофа МАУ: у Міноборони Ірану назвали винного у трагедії

Авіакатастрофа МАУ: у Міноборони Ірану назвав винного у трагедії. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n138664-aviakatastrofa-mau-u-minoborony-iranu-nazvaly-vynnogo-u-tragediyi.html

Ракурс

Авіакатастрофа МАУ в Тегерані сталася 8 січня, але розслідування трагедії набуло затяжного характеру. У Міністерстві оборони Ірану вважають, що винним у трагедії є оператор ракетної системи, що порушив правила дій ведення вогню «без отримання дозволу».

Таку відповідь із Міністерства оборони Ірану отримав на свій запит колишній іранський депутат Махмуд Садекі, повідомляє Radio Farda.

Відповідь була підписана міністром оборони Ірану, бригадним генералом Аміром Хатамі.

За словами Садекі, оператора ракетної системи звинувачують у тому, що він не підтримував зв’язок із командним центром і покладався на «нечіткі відомості» Міністерства оборони, коли приймав рішення про запуск ракет.

Садекі уточнив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану пояснення щодо «відсутності координації у національній мережі протиповітряної оборони», що стало причиною ракетного удару по українському пасажирському літаку в небі над Тегераном.

Як відомо, літак Boeing 737−800 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який прямував із Тегерана до Києва, впав вранці 8 січня у результаті попадання двох ракет. Загинули 176 осіб.

Як раніше писав «Ракурс», міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що з іранською владою ведуться переговори щодо визнання Іраном своєї провини в авіакатастрофі. Якщо домовитися не вийде, то потерпілі країни будуть спільно переслідувати Іран всюди, де тільки можливо.