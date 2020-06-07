Андрій Шевченко, фото: Oleg Dubyna

https://racurs.ua/ua/n139392-shevchenku-prodovjyly-kontrakt-zi-zbirnou-ukrayiny-z-futbolu.html

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Андрієві Шевченку, головному тренеру збірної України з футболу, вирішили продовжити контракт до 31 грудня 2022 року.

Виконком Українська асоціація футболу (УАФ) сьогодні проголосував за таке рішення. Про це президент УАФ Андрій Павелко заявив під час сьогоднішнього брифінгу, повідомляє видання «UA Футбол».

Таким чином, Шевченко зможе залишитися на цій посаді до завершення Чемпіонату світу з футболу 2022 року, який має відбутися у Катарі в листопаді-грудні 2022 року.

Шевченко, зі свого боку, заявив, що він та його тренерський штаб вже вивчають цей контракт і планують його найближчим часом підписати.

Домовленості вже є, — зазначив Шевченко.

Андрій Шевченко очолив українську збірну з футболу в липні 2016 року. Під його керівництвом збірна вийшла на Євро-2020, а також пробилася до групи «A» Ліги націй.

Нагадаємо, наприкінці травня поновилися футбольні матчі української Прем'єр-ліги. Зокрема, 31 травня на стадіоні «Олімпійський» у Києві зустрілися одвічні суперники «Динамо» і «Шахтар».