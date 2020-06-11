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До Зеленського на протест прийшли родичі полонених, а до Шмигаля — представники дитячих таборів, скріншот відео

До Зеленського на протест прийшли родичі полонених, а до Шмигаля — представники дитячих таборів (ФОТО, ВІДЕО)

11 чер 2020, 10:30
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Мітинги у Києві тривають уранці 11 червня поблизу Офісу президента та будівлі Кабінету міністрів.

До Володимира Зеленського прийшли матері і родичі полонених в окупованому Донбасі, а до Дениса Шмигаля — представники дитячих оздоровчих таборів.

На Банковій в президента вимагають зустрічі з родичами тих, хто дотепер утримується в підвалах так званих ДНР-ЛНР, а також активізувати процес звільнення українських в’язнів Кремля.

Протест на Банковій, фото — Я.Доброносов

Протест на Банковій, фото — Я.Доброносов

Під Кабмін прийшли вимагати відкрити оздоровчі санаторії, оскільки на початку тижня МОЗ ще не планував дозволяти роботу таборів та дитячих центрів. Після того, як в інтернеті піднялася хвиля обурення, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв найближчим часом видати рекомендації щодо їхнього відкриття.

До Зеленського на протест прийшли родичі полонених, а до Шмигаля — представники дитячих таборів, фото — Pavlovskiy News

Співробітниця дитячого табору «Лазурна веселка» в Кирилівці Запорізької області розповіла Pavlovskiy News, що не бачить різниці між відкриттям дитячих установ і дорослих санаторіїв, яким спочатку хотіли дозволити роботу у зв’язку з пом’якшенням карантину.

До Зеленського на протест прийшли родичі полонених, а до Шмигаля — представники дитячих таборів, фото — Pavlovskiy News

Ми працюємо тільки три місяці на рік. Якщо зараз не відкриємося, то в наступному році табору вже може не бути, — заявила маркетинговий директор табору «Небесна веселка».

Нагадаємо, що сьогодні в Україні зафіксували рекордний приріст нових хворих на COVID-19, тому міністр Степанов пропонуватиме посилити карантинні заходи.

Джерело: Ракурс


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