До Зеленського на протест прийшли родичі полонених, а до Шмигаля — представники дитячих таборів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n139550-do-zelenskogo-na-protest-pryyshly-rodychi-polonenyh-a-do-shmygalya-predstavnyky-dytyachyh.html

Ракурс

Мітинги у Києві тривають уранці 11 червня поблизу Офісу президента та будівлі Кабінету міністрів.

До Володимира Зеленського прийшли матері і родичі полонених в окупованому Донбасі, а до Дениса Шмигаля — представники дитячих оздоровчих таборів.

На Банковій в президента вимагають зустрічі з родичами тих, хто дотепер утримується в підвалах так званих ДНР-ЛНР, а також активізувати процес звільнення українських в’язнів Кремля.

Під Кабмін прийшли вимагати відкрити оздоровчі санаторії, оскільки на початку тижня МОЗ ще не планував дозволяти роботу таборів та дитячих центрів. Після того, як в інтернеті піднялася хвиля обурення, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв найближчим часом видати рекомендації щодо їхнього відкриття.

Співробітниця дитячого табору «Лазурна веселка» в Кирилівці Запорізької області розповіла Pavlovskiy News, що не бачить різниці між відкриттям дитячих установ і дорослих санаторіїв, яким спочатку хотіли дозволити роботу у зв’язку з пом’якшенням карантину.

Ми працюємо тільки три місяці на рік. Якщо зараз не відкриємося, то в наступному році табору вже може не бути, — заявила маркетинговий директор табору «Небесна веселка».

Нагадаємо, що сьогодні в Україні зафіксували рекордний приріст нових хворих на COVID-19, тому міністр Степанов пропонуватиме посилити карантинні заходи.