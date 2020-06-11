Битва двух Ляшко: политик сцепился в Facebook с однофамильцем, которого оштрафовали за кофе с Зеленским, фото — ОП

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Ракурс

Нарушение карантина высшими должностными лицами государства продолжает интриговать украинский интернет. В сети все еще обсуждают ситуацию в Хмельницком, где топ-менеджеры государства во главе с президентом и главным санитарным врачом не выполнили нормы карантина и пили кофе в заведении, не имевшем права обслуживать посетителей внутри помещения.

Вчера заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что, как и президент Зеленский, уплатил штраф за нарушение карантина.

Самый дорогой (в прямом смысле) кофе моей жизни, — написал Ляшко в Фейсбук.

Очень быстро сообщение получило несколько сотен комментариев. Они были самые разнообразные. Кто-то поддерживал Ляшко, другие писали, что медик должен уйти в отставку, поскольку после такого вопиющего нарушения карантина он не может продолжать убеждать украинцев соблюдать ограничения.

В комментарии к Ляшко пришел и его тезка, политик-радикал Олег Ляшко.

Виктор, как вы можете призывать украинцев соблюдать карантин, если вы сами его нарушаете?! Думаю, по совести вы должны уйти в отставку! — написал Ляшко-политик.

Вчера «Ракурс» сообщал, что хмельницкая полиция заставила Зеленского заплатить штраф за незаконное кофепитие.