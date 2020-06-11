Зеленський розкрив деталі смс-спілкування з Коломойським / Фото: ЗІК

https://racurs.ua/ua/n139560-zelenskyy-rozkryv-zmist-sms-yaki-yomu-pyshe-kolomoyskyy.html

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Володимир Зеленський розповів про формат спілкування з Ігорем Коломойським. Президент України зазначив, що іноді йому доводиться контактувати з олігархом.

Він мені може написати смс: «зверніть увагу на енергетичну ситуацію в країні», «треба щось зробити з тарифами». Ну, такий він є. Він не згоден із одним, з другим, з третім. Він людина холеричного складу, — заявив глава держави в інтерв’ю УП.

Зеленський назвав Коломойського «впливовою людиною зі своїми думками».

В Україні у нього є підприємства, зрозуміло, що він вже там 20−30 років, я не знаю, скільки в бізнесі. А у нас бізнес і політика — це речі, які, на жаль, одне без одного не можуть жити, — переконаний президент.

Він додав, що на жаль, подібна картина спостерігається в кожній країні.

Нагадаємо, Зеленський також розповів, чи вдалося йому реалізувати гасло передвиборчої кампанії «Зробимо їх разом!» та чим воно відрізняється від передвиборчої програми «Жити по-новому», з якою його попередник Петро Порошенко переміг на президентських виборах у 2014 році.