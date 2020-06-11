Соціологи дослідили електоральні вподобання українців, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n139562-reytyng-partiy-sociology-rozpovily-za-kogo-zaraz-gotovi-progolosuvaty-ukrayinci.html

Ракурс

Рейтинг політичних партій в Україні станом на кінець травня — початок червня опублікували соціологи.

Більшість виборців, як і раніше, підтримують партію «Слуга народу», проте відсоток респондентів, які готові за неї проголосувати, поступово зменшується. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Опитування проводилося з 24 травня по 4 червня. Якби вибори відбулися в цей період, «Слугу народу» готові були підтримати 17,1% опитаних або 28% серед тих, хто визначився.

На другому місці «Опозиційна платформа — За Життя». За цю політсилу готові проголосувати 10,8% респондентів (17,7% серед тих, хто визначився).

Третю сходинку посідає «Європейська солідарність», яку готові підтримати на виборах 9,9% (16,2%) опитаних.

За ще одну парламентську політсилу — ВО «Батьківщина» мають намір проголосувати 4,9% (8%) опитаних.

А от партія «Голос», яка також потрапила до парламенту за результатами минулих виборів, наразі не долає прохідний бар'єр. Цю політсилу планують підтримати 2,3% (3,8%) опитаних.

По 2,9% (4,7%) опитаних планують голосувати за партію «Сила і Честь» та «Партію Шарія».

За «Радикальну партію» свої голоси готові віддати 2,8% (4,5%) опитаних.

Решту політсил підтримують менше 2% респондентів.

Не визначилися з тим, за кого голосувати, 19,4% опитаних. Не братимуть участі у виборах 14,7% респондентів. Ще 3,3% планують зіпсувати бюлетень, 1,6% - відмовилися відповісти.

Опитування проводилося за допомогою телефонних дзвінків, було проведено 4 тис. інтерв’ю.

Нагадаємо, у квітні за «Слугу народу» планували проголосувати 18,5% (32,6%) опитаних.