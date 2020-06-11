Убытки свыше 850 млн грн: руководителя филиала «Укрзализныци» подозревают в халатностиhttps://racurs.ua/n139600-ubytki-svyshe-850-mln-grn-rukovoditelya-filiala-ukrzaliznyci-podozrevaut-v-halatnosti.htmlРакурс
Коррупцию в «Укрзализныце» продолжают выявлять украинские правоохранители.
Халатность руководителя одного из центральных филиалов ПАО «Украинская железная дорога» привела к огромным убыткам. Чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Следователи установили, что чиновник руководил подразделением, которое добывало полезные ископаемые, не обеспечил надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ на гранитных карьерах. Его халатность привела к тому, что на в 2017—2018 годах на территории Житомирской области незаконно провели девять взрывов и добыли более 340 тыс. куб м. горной массы. Такие действия нанесли государству убытки на сумму более 850 млн грн.
В Офисе генпрокурора добавили, что досудебное расследование проводится Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.
Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура взялась за дело «Бориспольского экспресса». На днях САП сообщила о подозрении двум чиновникам «Укрзализныци», которые причастны к созданию сервиса с продажи е-билетов на «Бориспольский экспресс».