Коррупция в Укрзализныце. Фото: freeradio.com.ua

https://racurs.ua/n139600-ubytki-svyshe-850-mln-grn-rukovoditelya-filiala-ukrzaliznyci-podozrevaut-v-halatnosti.html

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Коррупцию в «Укрзализныце» продолжают выявлять украинские правоохранители.

Халатность руководителя одного из центральных филиалов ПАО «Украинская железная дорога» привела к огромным убыткам. Чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следователи установили, что чиновник руководил подразделением, которое добывало полезные ископаемые, не обеспечил надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ на гранитных карьерах. Его халатность привела к тому, что на в 2017—2018 годах на территории Житомирской области незаконно провели девять взрывов и добыли более 340 тыс. куб м. горной массы. Такие действия нанесли государству убытки на сумму более 850 млн грн.

В Офисе генпрокурора добавили, что досудебное расследование проводится Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура взялась за дело «Бориспольского экспресса». На днях САП сообщила о подозрении двум чиновникам «Укрзализныци», которые причастны к созданию сервиса с продажи е-билетов на «Бориспольский экспресс».