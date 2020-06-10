Коррупция в «Укрзализныце»: САП объявила о подозрении топ-менеджерам, которые занимались е-билетами для «Бориспольского экспресса», фото — Эспресо

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Коррупцию в «Укрзализныце» расследует Специализированная антикоррупционная прокуратура. Речь идет о деле «Бориспольского экспресса». САП сообщила о подозрении двум чиновникам «Укрзализныци», причастным к созданию сервиса по продаже е-билетов на «Бориспольский экспресс».

Пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры объявила подозрение директору филиала информационно-вычислительного центра, его экс-заместителю и двум бизнесменам.

Им вручили сообщенния о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (незаконченное покушение на завладение денежными средствами в особо крупном размере, совершенное должностными лицами государственной компании путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц) УК Украины

22 мая НАБУ провело обыски в «Укрзализныце». Следственные действия проходили в кабинетах нескольких чиновников, в частности в кабинете члена правления Романа Веприцкого. В тот же день обыскивали несколько частных компаний.

Речь шла о возможных злоупотреблениях при закупке программного обеспечения для электронного оборудования по продаже билетов на «Бориспольский экспресс». Расследование продолжается с декабря 2018 года.

По версии следствия, в филиале «Юго-Западная железная дорога» провели процедуру закупки вышеуказанного программного обеспечения только у одного участника, что противоречит требованиям закона о государственных закупках.

В «Укрзализныце» объясняли, что ООО «Виртуальные технологии и системы» является единственным поставщиком необходимого программного обеспечения и ссылались на экспертное заключение Харьковской торгово-промышленной палаты.

Следствие считало, что «Укрзализныця» документально не обосновала утверждение, что выполнение работ другими потенциальными участниками конкурса может привести к проблемам в работе системы.

САП подозревает, что служащие «Укрзализныци» подделали документацию и организовали закупку по переговорной процедуре. Экспертиза установила, что предоставленное для продажи билетов на «Бориспольский экспресс» программное обеспечение «Укрзализныци» дублировало имеющийся электронный сервис. Однако «Укрзализныця» решила потратить 10,4 млн грн за приобретение этой опции у другой компании.

Впоследствии менеджмент остановил расчет за программное обеспечение и деньги остались на счетах государственной компании.