Обыски в «Укрзализныци» проводит НАБУ. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n138615-nabu-obyskivaet-slujebnye-kabinety-rukovodstva-ukrzaliznyci.html

Ракурс

Обыски в «Укрзализныци» проводят детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Обыскиваются служебные кабинеты ряда должностных лиц компании. В частности проводится обыск в кабинете члена правления «Укрзализныци» Романа Веприцкого.

Кроме того, осуществляются обыски у представителей ряда частных компаний, сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Обыски санкционированы и проводятся в рамках расследования фактов возможных злоупотреблений должностными лицами компании во время закупки программного обеспечения для электронного оборудования по продаже билетов на «Бориспольский экспресс».

Данное расследование осуществляется с декабря 2018 года. Следствие подозревает некоторых должностных лиц «Укрзализныци» в нарушении ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, должностные лица регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» «Укрзализныци» провели процедуру закупки вышеуказанного программного обеспечения лишь у одного участника, что противоречит требованиям закона о публичных закупках.

В результате этого между филиалом «Укрзализныци» и обществом с ограниченной ответственностью «Виртуальные технологии и системы» был заключен договор на общую сумму 21,43 млн грн. Кроме того, фирме был перечислен авансовый платеж в сумме 10,71 млн грн.

Такое решение в «Укрзализныци» объясняют тем, что ООО «Виртуальные технологии и системы» является единственным поставщиком необходимого программного обеспечения. В «Укрзализныци» ссылаются на экспертное заключение Харьковской торгово-промышленной палаты от 22 октября 2018 года.

Однако следствие утверждает, что такие сведения не отвечают действительности, так как «Укрзализныця» документально не обосновала утверждение, что выполнение работ другими потенциальными участниками конкурса может привести к проблемам в работе системы. По мнению детективов, такие действия должностных лиц нанесли «Укрзализныци» прямые материальные потери.

Как ранее писал «Ракурс», НАБУ начало расследовать хищения 29 млн грн в «Укрзализныци» при закупке каменного угля. По мнению следствия, уголь для «Укрзализныци» закупался по завышенным ценам.