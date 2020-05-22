Пробное ВНО 2020. Фото: Подробности

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Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году состоится 15 и 17 июня. 15 июня проведут пробное тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня — по остальным предметам.

У участников пробного тестирования должны быть с собой оригиналы документов, по которому они регистрировались на пробное ВНО, а также приглашение-пропуск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Также у выпускников должна быть с собой маска или респиратор. Без них на пробное тестирование школьников не допустят. Минобразования рекомендует взять и две-три ручки с черными чернилами. По желанию — бутылку воды и антисептик.

Отмечается, что обновленные пропуска-приглашения с адресами проведения пробного тестирования начнут появляться в личных кабинетах участников с 1 июня. Чтобы ее распечатать, нужно будет воспользоваться функцией «Сформировать приглашение-пропуск», после чего соответствующий документ сохранится на компьютер. После этого его нужно будет распечатать.

Свои ответы с пробного ВНО по украинскому языку и литературе можно будет внести в базу 15−17 июня, по остальным предметами — 17−19 июня. Это можно будет сделать в своем онлайн-кабинете. В таком случае результаты тестирования по украинскому языку будут готовы 21 июня, по остальным предметам — 23 июня.

Напомним, ранее стало известно, что основная сессия ВНО состоится в этом году с 25 июня по 17 июля.