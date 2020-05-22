Пробне ЗНО 2020. Фото: Подробиці

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Ракурс

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) цього року відбудеться 15 і 17 червня. 15 червня проведуть пробне тестування з української мови та літератури, 17 червня — з решти предметів.

В учасників пробного тестування повинні бути з собою оригінали документів, за яким вони реєструвалися на пробне ЗНО, а також запрошення-перепустка. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Також у випускників повинна бути з собою маска або респіратор. Без них на пробне тестування школярів не допустять. Міносвіти рекомендує взяти і дві-три ручки з чорним чорнилом. За бажанням — пляшку води і антисептик.

Зазначається, що оновлені перепустки-запрошення з адресами проведення пробного тестування почнуть з’являтися в особистих кабінетах учасників з 1 червня. Щоб її роздрукувати, потрібно буде скористатися функцією «Сформувати запрошення-перепустку», після чого відповідний документ збережеться на комп’ютері. Після цього його потрібно буде роздрукувати.

Свої відповіді з пробного ЗНО з української мови та літератури можна буде внести в базу 15−17 червня, за інших предметів — 17−19 червня. Це можна буде зробити у своєму онлайн-кабінеті. У такому випадку результати тестування з української мови будуть готові 21 червня, з решти предметів — 23 червня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що основна сесія ЗНО відбудеться цього року з 25 червня по 17 липня.