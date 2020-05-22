Обшуки в «Укрзалізниці» проводить НАБУ. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n138615-nabu-obshukuie-slujbovi-kabinety-kerivnyctva-ukrzaliznyci.html

Ракурс

Обшуки в «Укрзалізниці» проводять детективи Національного антикорупційного бюро України. Обшукують службові кабінети низки посадових осіб компанії. Зокрема проводиться обшук у кабінеті члена правління «Укрзалізниці» Романа Веприцького.

Крім того, здійснюються обшуки у представників низки приватних компаній, повідомляє прес-служба НАБУ в Facebook.

Обшуки санкціоновані і проводяться у рамках розслідування фактів можливих зловживань посадовими особами компанії під час закупівлі програмного забезпечення для електронного обладнання з продажу квитків на «Бориспільський експрес».

Дане розслідування здійснюється із грудня 2018 року. Слідство підозрює деяких посадових осіб «Укрзалізниці» у порушенні ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За версією слідства, посадові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» «Укрзалізниці» провели процедуру закупівлі вищевказаного програмного забезпечення лише в одного учасника, що суперечить вимогам закону про державні закупівлі.

У результаті цього між філією «Укрзалізниці» та товариством з обмеженою відповідальністю «Віртуальні технології та системи» був укладений договір на загальну суму 21,43 млн грн. Крім того, фірмі було перераховано авансовий платіж у сумі 10,71 млн грн.

Таке рішення в «Укрзалізниці» пояснюють тим, що ТОВ «Віртуальні технології та системи» є єдиним постачальником необхідного програмного забезпечення. В «Укрзалізниці» посилаються на експертний висновок Харківської торгово-промислової палати від 22 жовтня 2018 року.

Однак слідство стверджує, що такі відомості не відповідають дійсності, так як «Укрзалізниця» документально не обґрунтувала твердження, що виконання робіт іншими потенційними учасниками конкурсу може привести до проблем у роботі системи. На думку детективів, такі дії посадових осіб завдали «Укрзалізниці» прямих матеріальних втрат.

Як раніше писав «Ракурс», НАБУ розпочало розслідувати розкрадання 29 млн грн в «Укрзалізниці» під час закупівлі кам’яного вугілля. На думку слідства, вугілля для «Укрзалізниці» закуповувалося за завищеними цінами.