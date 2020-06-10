Ефремов в зале суда. Фото: interfax.ru

https://racurs.ua/n139518-rossiyskomu-akteru-efremovu-naznachat-psihiatricheskuu-ekspertizu.html

Ракурс

Михаила Ефремова, российского актера, направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Артиста проверят на вменяемость, экспертиза позволит оценить его психическое состояние и установить мотивы его действий. Об этом 10 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

С целью получения объективной оценки состояния психического здоровья Ефремова в рамках расследования уголовного дела будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, — заявил источник.

Кроме того, в российском МВД заявили, что на момент аварии Ефремов был один в машине. Ранее несколько свидетелей ДТП заявляли, что в салоне авто вместе с актером находился еще один человек.

Тем временем в социальных сетях пользователи высказывают предположение, что ДТП со звездным актером могло быть устроено специально как месть за критические выступления Ефремова против российского президента Владимира Путина.

Напомним, 8 июня джип актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель пикапа скончался в больнице от травм.

Артиста задержали на месте происшествия, а в его крови обнаружили алкоголь. Против Ефремова завели уголовное дело, ему грозит 12 лет тюрьмы. Он с 9 июня находится под домашним арестом.