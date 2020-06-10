Єфремов у залі суду. Фото: interfax.ru

https://racurs.ua/ua/n139518-rosiyskomu-aktoru-iefremovu-pryznachat-psyhiatrychnu-ekspertyzu.html

Ракурс

Михайла Єфремова, російського актора, направлять на психолого-психіатричну експертизу.

Артиста перевірять на осудність, експертиза дозволить оцінити його психічний стан і встановити мотиви його дій. Про це 10 червня повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на обізнане джерело.

З метою отримання об'єктивної оцінки стану психічного здоров’я Єфремова в рамках розслідування кримінальної справи буде призначена комплексна психолого-психіатрична експертиза, — заявило джерело.

Крім того, у російському МВС заявили, що на момент аварії Єфремов був один у машині. Раніше кілька свідків ДТП заявляли, що в салоні авто разом з актором перебувала ще одна особа.

Тим часом у соціальних мережах користувачі висловлюють припущення, що ДТП із зірковим актором могла бути влаштована спеціально як помста за критичні виступи Єфремова проти російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, 8 червня джип актора Михайла Єфремова виїхав на зустрічну смугу на Смоленській площі в Москві й врізався у фургон. Водій пікапа помер у лікарні від травм.

Артиста затримали на місці події, а в його крові виявили алкоголь. Проти Єфремова завели кримінальну справу, йому загрожує 12 років тюрми. Він з 9 червня перебуває під домашнім арештом.