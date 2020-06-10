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Российские силовики задержали пятерых человек, фото: M.News World

Без Украины не могут: оккупанты пугают крымчан планировавшимся терактом

10 июн 2020, 15:28
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В Крыму задержали пятерых человек, которые, как утверждают спецслужбы страны-агрессора, якобы планировали совершить теракт на рынке во временно оккупированном Симферополе.

Задержанные также якобы пропагандировали в интернете «идеологию терроризма и экстремизма» и «поддерживали связь с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на Донбассе», сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу российского ФСБ.

Российские силовики утверждают, что все задержанные имеют российское гражданство. При себе они якобы имели самодельные бомбы, а также стрелковое и холодное оружие.

Напомним, недавно так называемый «Севастопольский городской суд» приговорил жителя временно оккупированного Крыма к десяти годам тюремного заключения в колонии строгого режима за якобы «шпионаж в пользу Украины».


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