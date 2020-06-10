Российские силовики задержали пятерых человек, фото: M.News World

https://racurs.ua/n139516-bez-ukrainy-ne-oboshlos-okkupanty-zaderjali-lic-kotorye-yakoby-planirovali-terakt-v-krymu.html

Ракурс

В Крыму задержали пятерых человек, которые, как утверждают спецслужбы страны-агрессора, якобы планировали совершить теракт на рынке во временно оккупированном Симферополе.

Задержанные также якобы пропагандировали в интернете «идеологию терроризма и экстремизма» и «поддерживали связь с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на Донбассе», сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу российского ФСБ.

Российские силовики утверждают, что все задержанные имеют российское гражданство. При себе они якобы имели самодельные бомбы, а также стрелковое и холодное оружие.

Напомним, недавно так называемый «Севастопольский городской суд» приговорил жителя временно оккупированного Крыма к десяти годам тюремного заключения в колонии строгого режима за якобы «шпионаж в пользу Украины».