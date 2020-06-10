Російські силовики затримали п’ятьох осіб, фото: M.News World

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У Криму затримали п’ятьох осіб, котрі, як стверджують спецслужби країни-агресора, нібито планували здійснити теракт на ринку в тимчасово окупованому Сімферополі.

Затримані також нібито пропагували в інтернеті «ідеологію тероризму та екстремізму» та «підтримували зв’язок з представниками радикальних українських формувань, які воюють на Донбасі», повідомляє видання «Известия» з посиланням на прес-службу російського ФСБ.

Російські силовики стверджують, що усі затримані мають російське громадянство. При собі вони нібито мали саморобні бомби, а також стрілецьку та холодну зброю.

Нагадаємо, нещодавно так званий «Севастопольський міський суд» засудив жителя тимчасово окупованого Криму до десяти років тюремного ув’язнення в колонії суворого режиму за нібито «шпигунство на користь України».