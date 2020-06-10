Емісія 300 млрд грн і по 3 тис. грн кожному українцю: у “Слузі народу” надумали, як пережити кризу

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Емісія 300 млрд грн може чекати на Україну, якщо влада погодить концепцію виходу з коронавірусної кризи, запропоновану нардепами з президентської фракції «Слуга народу». Цю концепцію під час засідання робочої групи з напрацювання економічних заходів у Верховній Раді презентувала нардеп-«слуга» Людмила Буймістер.

Ситуація на світових ринках напряму відображається на українській економіці і створює ризики та чинники для її обвалу, — заявила Буймістер.

Так, за її словами, лише за перший квартал спад ВВП становив 1,5%, а прогноз падіння на другий квартал — 11% і, за різними оцінками, вже є до 5 млн безробітних, а рівень бідності в Україні становить 43%.

Представник партії Володимира Зеленського озвучила заходи, які містяться у концепції виходу з кризи.

Ми підрахували, що сьогодні макроекономічні показники дозволяють нам зробити емісію до 10% від ВВП країни, а це близько 300 млрд грн, — сказала нардеп.

Ці кошти, — по 100 млрд грн — пропонується направити на три великі програми:

фінансова підтримка українців шляхом запровадження тимчасового універсального базового доходу у розмірі 3 тис. грн на кожну особу на період виходу з карантину та економічної кризи;

підтримка роздрібних торгових мереж, малого та середнього бізнесу шляхом видачі безкоштовних і безумовних кредитів не виплату зарплат та збереження робочих місць;

інвестиції у будівництво інфраструктури та відновлення галузі електроенергетики.

Імплементація програми допоможе збільшити попит, що призведе до зростання ВВП, підтримати малий і середній бізнес, зберегти до 80% робочих місць та подолати кризу в енергетиці, — підсумувала Буймістер.

В обговоренні запропонованої концепції брали участь нардепи, представник ради Національного банку, науковці, експерти. Як зазначає прес-служба парламенту, вони «підтримали загальну ідею» запропонованої програми і висловили низку пропозицій щодо її реалізації.

На думку представниці «Слуги народу», контрольована інфляція — дозволить виходити з кризи і проконтролювати, щоб гроші не залишилися «під подушкою», а пішли на стимулювання попиту. Окрім цього, у Верховній Раді наголосили на необхідності пошуку нестандартних рішень виходу з економічної кризи.

Нагадаємо, впродовж найближчих півтора років МВФ надасть Україні 5 млрд дол. Також Київ отримає допомогу від міжнародних донорів, зокрема Європейського Союзу і Світового банку. Загалом у 2020−2021 роках Україна очікує 8 млрд дол. підтримки.