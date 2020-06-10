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Эмиссия 300 млрд грн и по 3 тыс. грн каждому украинцу: в «Слуге народа» решили, как пережить кризис

Эмиссия 300 млрд грн и по 3 тыс. грн каждому украинцу: в «Слуге народа» решили, как пережить кризис

10 июн 2020, 15:26
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Эмиссия 300 млрд грн может ожидать Украину, если власть согласует концепцию выхода из коронавирусного кризиса, предложенную нардепами из президентской фракции «Слуга народа». Эту концепцию во время заседания рабочей группы в Верховной Раде представила нардеп-«слуга» Людмила Буймистер.

Ситуация на мировых рынках напрямую отражается на украинской экономике и создает риски и факторы для ее обвала, — заявила Буймистер.

Так, по ее словам, лишь за первый квартал спад ВВП составил 1,5%, а прогноз падения на второй квартал — 11% и, по разным оценкам, в Украине уже есть 5 млн безработных, а уровень бедности составляет 43%.

Представитель партии Владимира Зеленского озвучила меры, предусмотренные в концепции выхода из кризиса.

Мы подсчитали, что сегодня макроэкономические показатели позволяют нам сделать эмиссию до 10% от ВВП страны, а это около 300 млрд грн, — сказала нардеп.

Эти средства — по 100 млрд грн — предлагается направить на три большие программы:

  • финансовая поддержка украинцев путем введения временного универсального базового дохода в размере 3 тыс. грн на каждого человека в период выхода из карантина и экономического кризиса;

  • поддержка розничных торговых сетей, малого и среднего бизнеса путем выдачи бесплатных и безусловных кредитов не выплату зарплат и сохранение рабочих мест;

  • инвестиции в строительство инфраструктуры и восстановление отрасли электроэнергетики.

Имплементация программы поможет увеличить спрос, что приведет к росту ВВП, поддержать малый и средний бизнес, сохранить до 80% рабочих мест и преодолеть кризис в энергетике, — подытожила Буймистер.

В обсуждении предложенной концепции принимали участие нардепы, представитель совета Национального банка, ученые, эксперты. Как отмечает пресс-служба парламента, они «поддержали общую идею» представленной программы и высказали ряд предложений по ее реализации.

По мнению представительницы «Слуги народа», контролируемая инфляция позволит выходить из кризиса и проконтролировать, чтобы деньги не остались «под подушкой», а пошли на стимулирование спроса. Кроме этого, в Верховной Раде акцентировали на необходимости «поиска нестандартных решений» для выхода из экономического кризиса.

Напомним, в ближайших полтора года МВФ предоставит Украине 5 млрд долл. Также Киев получит помощь от международных доноров, в частности Европейского Союза и Всемирного банка. Всего в 2020—2021 годах Украина ожидает 8 млрд долл. поддержки.

Источник: Ракурс


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