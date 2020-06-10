Эмиссия 300 млрд грн и по 3 тыс. грн каждому украинцу: в «Слуге народа» решили, как пережить кризис

https://racurs.ua/n139517-emissiya-300-mlrd-grn-i-po-3-tys-grn-kajdomu-ukraincu-v-sluge-naroda-reshili-kak-perejit-krizis.html

Ракурс

Эмиссия 300 млрд грн может ожидать Украину, если власть согласует концепцию выхода из коронавирусного кризиса, предложенную нардепами из президентской фракции «Слуга народа». Эту концепцию во время заседания рабочей группы в Верховной Раде представила нардеп-«слуга» Людмила Буймистер.

Ситуация на мировых рынках напрямую отражается на украинской экономике и создает риски и факторы для ее обвала, — заявила Буймистер.

Так, по ее словам, лишь за первый квартал спад ВВП составил 1,5%, а прогноз падения на второй квартал — 11% и, по разным оценкам, в Украине уже есть 5 млн безработных, а уровень бедности составляет 43%.

Представитель партии Владимира Зеленского озвучила меры, предусмотренные в концепции выхода из кризиса.

Мы подсчитали, что сегодня макроэкономические показатели позволяют нам сделать эмиссию до 10% от ВВП страны, а это около 300 млрд грн, — сказала нардеп.

Эти средства — по 100 млрд грн — предлагается направить на три большие программы:

финансовая поддержка украинцев путем введения временного универсального базового дохода в размере 3 тыс. грн на каждого человека в период выхода из карантина и экономического кризиса;

поддержка розничных торговых сетей, малого и среднего бизнеса путем выдачи бесплатных и безусловных кредитов не выплату зарплат и сохранение рабочих мест;

инвестиции в строительство инфраструктуры и восстановление отрасли электроэнергетики.

Имплементация программы поможет увеличить спрос, что приведет к росту ВВП, поддержать малый и средний бизнес, сохранить до 80% рабочих мест и преодолеть кризис в энергетике, — подытожила Буймистер.

В обсуждении предложенной концепции принимали участие нардепы, представитель совета Национального банка, ученые, эксперты. Как отмечает пресс-служба парламента, они «поддержали общую идею» представленной программы и высказали ряд предложений по ее реализации.

По мнению представительницы «Слуги народа», контролируемая инфляция позволит выходить из кризиса и проконтролировать, чтобы деньги не остались «под подушкой», а пошли на стимулирование спроса. Кроме этого, в Верховной Раде акцентировали на необходимости «поиска нестандартных решений» для выхода из экономического кризиса.

Напомним, в ближайших полтора года МВФ предоставит Украине 5 млрд долл. Также Киев получит помощь от международных доноров, в частности Европейского Союза и Всемирного банка. Всего в 2020—2021 годах Украина ожидает 8 млрд долл. поддержки.