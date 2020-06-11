Корупція в Укрзалізниці. Фото: freeradio.com.ua

https://racurs.ua/ua/n139600-zbytky-ponad-850-mln-grn-kerivnyka-filiyi-ukrzaliznyci-pidozruut-u-slujboviy-nedbalosti.html

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Корупцію в «Укрзалізниці» продовжують виявляти українські правоохоронці.

Халатність керівника однієї з центральних філій ПАТ «Українська залізниця» призвела до величезних збитків. Чиновнику повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Слідчі встановили, що посадовець керував підрозділом, який видобував корисні копалини, не забезпечив належне оформлення спеціальних дозволів на проведення вибухових робіт на гранітних кар'єрах. Його халатність призвела до того, що упродовж 2017−2018 років на території Житомирської області незаконно провели дев’ять вибухів та видобули понад 340 тис. куб м. гірничої маси. Такі дії завдали державі збитки на суму понад 850 млн грн.

В Офісі генпрокурора додали, що досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура взялася за справу «Бориспільського експресу». Днями САП повідомила про підозру двом чиновникам «Укрзалізниці», які причетні до створення сервісу з продажу е-квитків на «Бориспільський експрес».