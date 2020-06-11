ЦВК дозволила голосувати без прописки. Фото: zik.ua

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Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах 2020 року громадянам України без прописки.

ЦВК затвердила порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання. Постанова набирає чинності з 1 липня. Правом голосу зможуть скористатися понад 1 млн виборців. Про це 11 червня повідомила прес-служба Центрвиборчкому.

У ЦВК зазначили, що раніше понад мільйон українців не могли проголосувати на місцевих виборах, бо не мали прописки. Це стосувалося осіб, яким на момент голосування виповнилося 18 років, але з певних причин вони не могли зареєструватися за місцем проживання.

Тепер орган ведення Державного реєстру зможе визначити виборчу адресу за місцем фактичного проживання. Виборцю лише треба звернутися в це відомство із заявою про включення до нього та/або про зміну виборчої адреси за місцем проживання.

Заяву можна подати в паперовій формі або через інтернет (в цьому випадку знадобиться електронний підпис виборця). Документ треба подати у період між та в перші п’ять днів виборчого процесу.

Якщо ж виборча адреса вже була визначена за місцем проживання, то змінити її можна не раніше ніж через 180 днів після внесення попереднього запису до реєстру.

Нагадаємо, рейтинг політичних партій в Україні станом на кінець травня-початок червня свідчить, що більшість виборців, як і раніше, підтримують партію «Слуга народу», проте відсоток українців, які готові за неї проголосувати, поступово зменшується.