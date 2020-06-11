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Ракурс
На Киевщине произошло ДТП с пожаром

ДТП с пожаром произошло на трассе Киев-Чернигов, один человек погиб (ФОТО, ВИДЕО)

11 июн 2020, 14:19
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ДТП с пожаром произошло вчера в Киевской области на трассе Киев-Чернигов.

Инцидент произошел из-за столкновения легкового автомобиля BMW с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В результате столкновения возник пожар, который почти полностью уничтожил оба транспортных средства. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство, начато досудебное расследование.

В интернете впоследствии появилось видео этого пожара. Пользователи соцсетей сообщают, что в результате столкновения грузовик разорвало на две части.

Последствия ДТП, фото: Национальная полиция

Последствия ДТП, фото: Национальная полиция

Напомним, в начале июня в Киеве произошло жуткое ДТП на Житомирской трассе. Из-за столкновения внедорожника Lexus с грузовиком мгновенно возник пожар. В результате водитель легкового автомобиля сгорел заживо.

Источник: Ракурс


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