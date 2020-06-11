На Київщині сталася ДТП з пожежею

https://racurs.ua/ua/n139573-dtp-z-pojejeu-stalosya-na-trasi-kyyiv-chernigiv-odna-ludyna-zagynula-foto-video.html

Ракурс

ДТП з пожежею сталася вчора в Київській області на трасі Київ-Чернігів.

Інцидент стався через зіткнення легкового автомобіля BMW з вантажівкою. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Внаслідок зіткнення виникла пожежа, яка майже вщент знищила обидва транспорті засоби. Від отриманих травм водій легкового автомобіля загинув. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування.

В інтернеті згодом з’явилося відео цієї пожежі. Користувачі соцмереж повідомляють, що внаслідок зіткнення вантажівку розірвало на дві частини.

Нагадаємо, на початку червня у Києві сталася моторошна ДТП на Житомирській трасі. Через зіткнення позашляховика Lexus із вантажівкою миттєво виникла пожежа. Водій легкового автомобіля згорів заживо.