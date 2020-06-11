Не минуло й півроку: в Кабміні повідомили, коли закриють вакансії міністрів, фото — Рада

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Кабінет міністрів доукомплектують до середині липня. Закрити вакантні ще з початку березня посади в уряді хочуть впродовж трьох пленарних тижнів у Верховній Раді.

Представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан зазначив, що таке завдання поставлене перед парламентом, повідомляє «РБК-Україна».

Найближчим часом Кабмін буде доукомплектований на 100%. Три пленарних тижні, — сказав Мокан.

Наразі три міністерства в уряді очолюються посадовцями, які виконують обов’язки. Мокан зазначив, що в уряді і Раді обговорюються кандидатури на посади міністра освіти і науки, міністра захисту навколишнього середовища та енергетики.

В уряді триває відбір кандидатів на посаду віце-прем'єра з питань оборонно-промислового комплексу та космічної галузі.

Нині Ольга Буславець керує Міністерством енергетики, Ірина Ставчук — Міністерством екології, а Любомира Мандзій — Міністерством освіти і науки.

Верховна Рада відправила уряд Олексія Гончарука у відставку 4 березня 2020 року. Він працював впродовж шести місяців і чотирьох днів, ставши таким чином найменш тривалим урядом в історії України.