Не прошло и полгода: в Кабмине сообщили, когда закроют вакансии министров, фото — Рада

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Кабинет министров доукомплектуют к середине июля. Закрыть вакантные еще с начала марта должности в правительстве хотят в течение трех пленарных недель в Верховной Раде.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан отметил, что такая задача поставлена ​​перед парламентом, сообщает «РБК-Украина».

В ближайшее время Кабмин будет доукомплектован на 100%. Три пленарные недели, — сказал Мокан.

Сейчас три министерства в правительстве возглавляют чиновники, которые исполняют обязанности.

Мокан отметил, что в правительстве и Раде обсуждаются кандидатуры на должности министра образования и науки, министра защиты окружающей среды и энергетики. В правительстве продолжается отбор кандидатов на должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Сейчас Ольга Буславець руководит Министерством энергетики, Ирина Ставчук — Министерством экологии, а Любомира Мандзий — Министерством образования и науки.

Верховная Рада отправила правительство Алексея Гончарука в отставку 4 марта 2020 года. Оно работало в течение шести месяцев и четырех дней.