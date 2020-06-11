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Ракурс
Нелегальный call-центр в Северодонецке обслуживал российский бизнес. Фото: РБК-Украина

Нелегальный call-центр на Донбассе обслуживал российский бизнес — СБУ (ФОТО)

11 июн 2020, 13:58
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На Донбассе продолжается гибридная война и она проявляется не только в обстрелах наших территорий. В городе Северодонецк Луганской области выявлен нелегальный call-центр, который обслуживал ведущих российских операторов мобильной связи, а также одну из торговых сетей страны-агрессора.

Нелегальный call-центр был организован предпринимателем из Северодонецка. Подпольная фирма на протяжении нескольких месяцев работала в обход украинского налогового законодательства, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Подпольный call-центр обеспечивал работу службы клиентской поддержки российских компаний, а также предоставлял услуги диспетчерской связи.

Нелегальный call-центр в Северодонецке обслуживал российский бизнес. Фото: СБУ

Некоторые из компаний, которым call-центр оказывал услуги, причастны к финансированию террористов так называемых ДНР и ЛНР.

Нелегальный call-центр в Северодонецке обслуживал российский бизнес. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ произвели обыск в помещении call-центра, во время которого были изъяты доказательства сотрудничества подпольной фирмы со страной-агрессором.

Работа call-центра была заблокирована. Проводится досудебное расследование на предмет причастности сотрудников и организаторов call-центра к деятельности российских спецслужб.

Как ранее писал «Ракурс», в Харькове задержан гражданин Украины, который пытался получить тайные таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации ВСУ и государственной авиации Украины.

Источник: Ракурс


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