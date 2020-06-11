Нелегальний call-центр у Сєвєродонецьку обслуговував російський бізнес. Фото: РБК-Україна

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Ракурс

На Донбасі йде гібридна війна і вона проявляється не тільки в обстрілах наших територій. У місті Сєверодонецьк Луганської області виявлено нелегальний call-центр, який обслуговував провідних російських операторів мобільного зв’язку, а також одну з торговельних мереж країни-агресора.

Нелегальний call-центр був організований підприємцем із Сєвєродонецька. Підпільна фірма протягом декількох місяців працювала в обхід українського податкового законодавства, повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).

Підпільний call-центр забезпечував роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, а також надавав послуги диспетчерського зв’язку.

Деякі з компаній, яким call-центр надавав послуги, причетні до фінансування терористів так званих ДНР та ЛНР.

Співробітники СБУ провели обшук у приміщенні call-центру, під час якого було вилучені докази співпраці підпільної фірми з країною-агресором.

Роботу call-центру було заблоковано. Проводиться досудове розслідування на предмет причетності співробітників і організаторів call-центру до діяльності російських спецслужб.

Як раніше писав «Ракурс», у Харкові затримано громадянина України, який намагався отримати таємні таблиці парольних сигналів для здійснення паролювання у повітряних радіомережах авіації ЗСУ та державної авіації України.