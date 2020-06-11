Підозра Стерненку в умисному вбивстві: версії СБУ та активіста

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Ракурс

Сергію Стерненку, колишньому лідеру одеського «Правого сектору», сьогодні Служба безпеки України повідомила про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 — умисне вбивство та «незаконне» носіння холодної зброї, — написав Стерненко в Телеграм-каналі.

Він заявляє, що не було вбивства, а була необхідна оборона. Окрім цього, за його словами, результати кількох експертиз доводять, що його ніж не є холодною зброєю.

Активіст також повідомив, що прокурор і слідчий відмовляються надавати матеріали, які виключають в його діях склад злочину.

Причини відмови не називають, хоча серед документів є і загальновідомі, по яким не допускається відмова у ознайомленні відповідно до ч. 1 ст. 221 КПК України. Зокрема, відмовляються надавати копію постанови прокурора Радіонова, згідно з якою він вважає підозру необґрунтованою, складеною упереджено та бездоказовою, — написав Стерненко.

Разом з тим, у Службі безпеки України підтвердили, що 11 червня за погодженням з Офісом генпрокурора Ірини Венедіктової Стерненку було повідомлено про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Можна говорити про те, що Кузнецов та Ісайкул мали на меті залякати й нанести тілесні ушкодження Стерненку. Тому дії нападників слідчими були кваліфіковані за ст. 296 ч. 4 ККУ. Захищаючись, громадський активіст лівою рукою прикривався від ударів, а правою — завдавав удари ножем. Як наслідок, Ісайкул отримав різану рану передньої черевної стінки, а Кузнецов — проникаюче колото-різане поранення живота… Такі дії Стерненка можуть відповідати поняттю необхідна оборона, — розповіли в СБУ.

У відомстві Баканова додали, що подальші дії активіста «ставлять під сумнів вищезазначену версію».

Оскільки Кузнецов втік з місця події, напад на Стерненка вважається закінченим… Однак Стерненко побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав декількох поранень, зокрема, удар ножем у серце, який і призвів до смерті. Тіло Кузнецова було знайдено майже за 100 м від місця першої сутички, — переконані в СБУ.

У Службі безпеки не вірять у достовірність заяв Стерненка про те, що він поранив нападника під час самооборони, а згодом жодних ран не наносив.

Проведена під час досудового розслідування експертиза засвідчила версію про умисне вбивство. Також сумнівно виглядають слова Стерненка, що він завдав смертельних поранень ножем, який нібито відібрав у Кузнецова та Ісайкула, — зазначили в СБУ.

Слідчі також посилаються на сторінку у Фейсбук Стерненка, де він нібито особисто підтвердив приналежність йому ножа.

Нагадаємо, у першій половині 2018 року на Стерненка було здійснено кілька нападів. Під час одного з них, 24 травня 2018 року, він завдав смертельного поранення нападникові. Сам Стерненко тоді дістав пошкодження руки та забій голови. 18 травня цього року СБУ, куди Стерненко прийшов для проведення слідчих дій, визнала активіста потерпілим у справі про напад на нього. Однак тоді Стерненко заявив, що його викликали для вручення підозри у вчиненні навмисного вбивства, проте через суспільний резонанс відмовилися оголошувати звинувачення.