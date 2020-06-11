Сергій Стерненко. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n139564-sprava-sternenka-aktyvist-pryyihav-do-sbu-de-vje-zibralysya-desyatky-protestuuchyh-foto-video.html

Ракурс

Сергій Стерненко, колишній лідер «Правого сектора» в Одесі, сьогодні повинен отримати підозру. Активіст вже приїхав до будівлі управління Служби безпеки України (СБУ), яка розташована в Києві на Аскольдовому провулку, 3-А.

Із 12.00 під будівлею СБУ зібралися журналісти, а також прийшла група підтримки Стерненка.

Активісти влаштували мітинг на підтримку Стерненка. Мітингувальники заявляють, що буде дуже погано, якщо Стерненку сьогодні буде оголошена підозра.

Один із активістів на ганку СБУ заявив у мегафон, що оголошення підозри Стерненку буде «каністрою бензину, у якій згорять правоохоронці».

Мітингувальники включили відому реп-композицію Fuck the police.

Стерненко приїхав до СБУ, він попросив мітингувальників не розходитися і дочекатися новин, коли буде суд із обрання для нього запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», Стерненка ще 9 червня викликали до СБУ для отримання підозри по ст. 115 КК України (умисне вбивство). Як відомо, на Стерненка у першій половині 2018 року було здійснено декілька нападів. Під час одного з них Стерненко завдав смертельного поранення нападнику. Сам він тоді отримав пошкодження руки та забій голови.