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Ракурс
Сергій Стерненко. Фото: Гордон

Справа Стерненка: активіст приїхав до СБУ, де вже зібралися десятки протестуючих (ФОТО, ВІДЕО)

11 чер 2020, 12:50
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Сергій Стерненко, колишній лідер «Правого сектора» в Одесі, сьогодні повинен отримати підозру. Активіст вже приїхав до будівлі управління Служби безпеки України (СБУ), яка розташована в Києві на Аскольдовому провулку, 3-А.

Із 12.00 під будівлею СБУ зібралися журналісти, а також прийшла група підтримки Стерненка.

Активісти влаштували мітинг на підтримку Стерненка. Мітингувальники заявляють, що буде дуже погано, якщо Стерненку сьогодні буде оголошена підозра.

Мітинг у підтримку Сергія Стерненка. Фото: TelegramОдин із активістів на ганку СБУ заявив у мегафон, що оголошення підозри Стерненку буде «каністрою бензину, у якій згорять правоохоронці».

Мітинг у підтримку Сергія Стерненка. Фото: TelegramМітингувальники включили відому реп-композицію Fuck the police.

Мітинг у підтримку Сергія Стерненка. Фото: TelegramСтерненко приїхав до СБУ, він попросив мітингувальників не розходитися і дочекатися новин, коли буде суд із обрання для нього запобіжного заходу.

Як раніше писав «Ракурс», Стерненка ще 9 червня викликали до СБУ для отримання підозри по ст. 115 КК України (умисне вбивство). Як відомо, на Стерненка у першій половині 2018 року було здійснено декілька нападів. Під час одного з них Стерненко завдав смертельного поранення нападнику. Сам він тоді отримав пошкодження руки та забій голови.

Джерело: Ракурс


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