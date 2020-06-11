Сергей Стерненко. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n139564-delo-sternenko-aktivist-priehal-v-sbu-gde-uje-sobralis-desyatki-protestuuschih-foto-video.html

Ракурс

Сергей Стерненко, бывший лидер «Правого сектора» в Одессе, сегодня должен получить подозрение. Активист уже явился в здание управления Службы безопасности Украины (СБУ), которое расположено в Киеве на Аскольдовом переулке, 3-А.

С 12.00 под зданием СБУ столпились журналисты, а также пришла группа поддержки Стерненко.

Активисты устроили митинг в поддержку Стерненко. Митингующие заявляют, что будет очень плохо, если Стерненко сегодня будет объявлено подозрение.

Один из активистов на крыльце СБУ заявил в мегафон, что объявление подозрения Стерненко будет «канистрой бензина, в которой сгорят правоохранители».

Митингующие включили известную рэп-композицию Fuck the police.

Стерненко приехал в СБУ, он попросил митингующих не расходиться и дождаться новостей, когда будет суд по избранию для него меры пресечения.

Как ранее писал «Ракурс», Стерненко еще 9 июня вызывали в СБУ для получения подозрения по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Как известно, на Стерненко в первой половине 2018 года были осуществлены несколько нападений. Во время одного из них Стерненко нанес смертельное ранение нападавшему. Сам он тогда получил повреждения руки и ушиб головы.