Зеленский назвал неожиданную причину отсутствия критики на телеканале Ахметова

https://racurs.ua/n139563-zelenskiy-nazval-neojidannuu-prichinu-otsutstviya-kritiki-na-telekanale-ahmetova.html

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Владимир Зеленский, а также заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, отвечающий за коммуникацию со СМИ, объяснили, почему телеканал Рината Ахметова «Украина» не критикует политику главы государства.

У меня нет особых каких-то отношений с Ринатом Ахметовым… Почему? Возможно потому, что это справедливый канал. Может из-за этого (смеется — ред.), — заявил Зеленский в интервью УП.

В то же время Кирилл Тимошенко добавил, что телеканал олигарха не критикует власть, «потому что это он так хорошо работает». Кроме этого, президент отметил, что Ахметов не пытался ему помогать или советовать что-то.

Нет, нет. У меня нет таких отношений с ним, — резюмировал глава государства.

Отметим, что СМИ связывают назначение Ольги Буславец временно исполняющим обязанности главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины с уступками власти Ринату Ахметову.

Мы назначили Буславец, потому что она человек Ахметова? У меня нет доказательств, что она человек Ахметова. Я слышал об этом на «1+1», я читал об этом в Фейсбуке, я слышал об этом от Геруса лично. И если будет какое-то доказательство, что она лоббирует, то, я уверен, что премьер-министр должен ее уволить, — заявил Зеленский.

Напомним, у Буславец хорошие отношения с действующим премьером Шмыгалем, который с 2017 года до назначения в Кабмин работал на руководящих должностях в ДТЭК «Западэнерго» и Бурштынской ТЭС.