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Зеленський назвав неочікувану причину відсутності критики на телеканалі Ахметова

Зеленський назвав неочікувану причину відсутності критики на телеканалі Ахметова

11 чер 2020, 12:45
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Володимир Зеленський, а також заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, який відповідає за комунікацію зі медіа, пояснили, чому телеканал Ріната Ахметова «Україна» не критикує політику глави держави.

У мене немає особливих якихось відносин з Рінатом Ахметовим… Чому? Можливо через те, що це справедливий канал. Може через це (сміється — ред.), — заявив Зеленський в інтерв’ю УП.

Водночас Кирило Тимошенко додав, що телеканал олігарха не критикує владу, «тому що він добре працює. Окрім цього, президент зазначив, що Ахметов не намагався йому надавати допомогу чи радити щось.

Ні-ні. У мене немає таких відносин з ним, щоб таке було, — резюмував глава держави.

Зауважимо, що ЗМІ пов’язують призначення Ольги Буславець тимчасово виконуючою обов’язки глави Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з поступками влади Рінату Ахметову.

Ми призначили Буславець тому що вона людина Ахметова? У мене немає доказів, що вона людина Ахметова. Я чув про це на «1+1», я читав про це у Фейсбук, я чув про це від Геруса особисто. І якщо буде якийсь доказ, що вона лобіює щось, я впевнений, що прем'єр-міністр повинен її звільнити, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Буславець має добрі стосунки з чинним прем'єром Шмигалем, який із 2017 року до призначення в Кабмін працював на керівних посадах у ДТЕК «Західенерго» та Бурштинській ТЕС.


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