Шмигаль очолив Кабмін: що про нього відомо / Фото: Кабмін

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Денис Шмигаль став новим прем'єр-міністром України. Відповідний проект постанови № 3168, поданий президентом Володимиром Зеленським, сьогодні під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради ухвалили народні депутати.

Колишній міністр розвитку громад і територій в уряді Олексія Гончарука отримав 291 голос підтримки парламентарів, проти голосували 59, а утрималися 46 нардепів.

Під час обговорення призначення Шмигаля на посаду прем'єра представник «Європейської солідарності» Ірина Геращенко звинуватила його в сексизмі й закликала всіх жінок Ради не голосувати за цього кандидата.

У свою чергу представник «Опозиційної платформи — За життя» Вадим Рабинович заявив, що ОПЗЖ також не підтримує призначення Шмигаля та нових членів уряду.

Денис Шмигаль із серпня 2019 року очолював Івано-Франківську область, а до цього працював у керівництві корпорації олігарха Ріната Ахметова ДТЕК — керував Бурштинською ТЕС.

Шмигаль родом зі Львова. Вищу освіту здобув у Львівській політехніці, згодом став кандидатом економічних наук, захистивши дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Новий прем'єр має досвід стажування і навчався у Німеччині.

У 2000 роках глава уряду займався бізнесом, згодом працював у Львівській обласній державній адміністрації та Фіскальній службі. У січні 2018 року Денис Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії — Бурштинської ТЕС, яка належить холдингу Ахметова. У ДТЕК за 2018 рік він заробив 3,5 млн грн. Дружина Шмигаля Катерина займається дрібним бізнесом у Львові.

Більша частина майна Шмигалів, згідно з декларацією, записана на його дружину. Відомо, що сім’я володіє готівкою 115 тис. дол. та земельними ділянками площею майже 5 тис. кв м. у Львівській області. Також вони мають будинок площею 215 кв м. На дружину Дениса Шмигаля записаний позашляховик Land Rover.