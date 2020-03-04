Денис Шмигаль вважає, що укріплення гривні не вплинуло на добробут українців. Скріншот із трансляції

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Денис Шмигаль, кандидат на посаду прем'єр-міністра України, заявив, що укріплення курсу гривні до долара не принесло позитивних наслідків.

Чинний віце-прем'єр зазначив, що звичайні українці не відчули покращення від зміцнення гривні. Укріплення грошової одиниці також вдарило по експорту. Про це Шмигаль заявив 4 березня під час виступу у Верховній Раді, трансляція засідання відбувалася на каналі ВРУ в YouTube.

Ми побачили лише укріплення гривні, яке вдарило, на жаль, по експорту, але ніяк не відобразилося на добробуті звичайних українців. Ми чули про реформу податкової і митниці, але не побачили цього в доходах бюджету і про це сьогодні говорив президент, — зазначив він.

За словами Шмигаля, новий Кабмін працюватиме над посиленням економічного блоку, який повинен забезпечити зростання промисловості та аграрного сектору.

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді Деним Шмигаль заявляв, що новий уряд має переглянути бюджет, особливо щодо пенсій. Також Кабмін повинен врегулювати питання зарплат чиновників, погашення заборгованостей перед шахтарями та запобігти поширенню коронавірусу. Кандидат на посаду прем'єра відзначив, що уряд продовжить працювати над завершенням війни на Донбасі та поверненням окупованого Криму.