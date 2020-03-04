Денис Шмыгаль считает, что укрепление гривны не повлияло на благосостояние украинцев. Скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n134688-ukreplenie-grivny-udarilo-po-eksportu-no-ne-povliyalo-na-blagosostoyanie-ukraincev-shmygal.html

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Денис Шмыгаль, кандидат на должность премьер-министра Украины, заявил, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий.

Действующий вице-премьер отметил, что обычные украинцы не почувствовали улучшения от укрепления гривны. Укрепление денежной единицы также ударило по экспорту. Об этом Шмыгаль заявил 4 марта во время выступления в Верховной Раде, трансляция заседания проходила на канале ВРУ в YouTube.

Мы увидели только укрепление гривны, которое ударило, к сожалению, по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев. Мы слышали о реформе налоговой и таможни, но не увидели этого в доходах бюджета и об этом сегодня говорил президент, — отметил он.

По словам Шмыгаля, новый Кабмин будет работать над усилением экономического блока, который должен обеспечить рост промышленности и аграрного сектора.

Напомним, во время выступления в Верховной Раде Деним Шмыгаль заявлял, что новое правительство должно пересмотреть бюджет, особенно по пенсиям. Также Кабмин должен урегулировать вопрос зарплат чиновников, погашение задолженностей перед шахтерами и предотвратить распространение коронавируса. Кандидат на пост премьера отметил, что правительство продолжит работать над окончанием войны на Донбассе и возвращением оккупированного Крыма.