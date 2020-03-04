Скраплений газ зі США. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n134687-ukrayina-hoche-kupuvaty-skraplenyy-gaz-u-ssha-orjel.html

Ракурс

Україна веде переговори зі США, темою яких є укладення довгострокового договору на поставку американського скрапленого газу.

Про переговори повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в інтерв’ю УНІАН.

Оржель заявив, що недавно українська і американська сторони розглядали можливість укладення довгострокового контракту на поставку скрапленого газу і США готові напрацювати портфель необхідних документів.

За словами Оржеля, контракт планується укласти на десять або навіть на 20 років.

На думку міністра, укладення такого контракту зі США стане хорошим козирем для України під час підписання наступного договору з Росією про транспортування газу до Європи.

Слід зазначити, що скраплений газ відрізняється від звичного природного газу. У морських портах необхідні регазифікаційні установки, які можуть скраплений газ переводити в газоподібний стан.

Порта з подібним обладнанням у нашій країні немає, тому скраплений газ Україна може отримувати тільки через термінал, який розташований у Польщі.

Оржель зазначив, що поставка газу до України може здійснюватися як за допомогою «Нафтогазу», так і за допомогою іншої компанії. Обсяги постачання газу Оржель озвучувати не став.