Сжиженный газ из США. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n134687-ukraina-hochet-pokupat-sjijennyy-gaz-v-ssha-orjel.html

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Украина ведет переговоры с США, темой которых является заключение долгосрочного договора на поставку американского сжиженного газа.

О переговорах сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью УНИАН.

Оржель заявил, что недавно украинская и американская стороны рассматривали возможность заключения долгосрочного контракта на поставку сжиженного газа и США готовы разработать портфель необходимых документов.

По словам Оржеля, контракт планируется заключить на десять или даже на 20 лет.

По мнению министра, заключение такого контракта с США станет хорошим козырем для Украины во время подписания следующего договора с Россией о транспортировке газа в Европу.

Следует отметить, что сжиженный газ отличается от привычного природного газа. В морских портах необходимы регазификационные установки, которые могут сжиженный газ переводить в газообразное состояние.

Порта с подобным оборудованием в нашей стране нет, поэтому сжиженный газ Украина может получать только через терминал, который расположен в Польше.

Оржель отметил, что поставка газа в Украину может осуществляться как с помощью «Нафтогаза», так и посредством другой компании. Объемы поставляемого газа Оржель озвучивать не стал.